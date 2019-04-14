«Бруклин» победил «Филадельфию» и открыл счёт в серии плей-офф

На арене «Уэллс-Фарго Центр», что в Филадельфии, завершился первый матч четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции между «Филадельфией Сиксерс» и «Бруклин Нетс».

Встреча началась под диктовку «Нетс» и уже после первой четверти гости вели с разницей в 9 очков — 31:22. Во второй двенадцатиминутке «Филадельфия» выравняла игру, но практически не отыграла отставание, к большому перерыву «Бруклин» лидировал со счётом 62:54. Во второй половине встречи «Нетс» контролировали происходящее на паркете и уверенно довели матч до победы — 111:102

Самым результативным в составе победителей стал Д'Анджело Расселл, набравший 26 очков, ещё 23 балла в копилку команды положил Карис Леверт, Эд Дэвис оформил дабл-дабл из 12 очков и 16 подборов. У «Филадельфии» 36 очков набрал Батлер, дабл-дабл из 22 очков и 15 подборов записал в актив Джоэл Эмбиид.

Таким образом, «Бруклин» открыл счёт в четвертьфинальной серии — 1:0. Вторая встреча команд состоится 16 апреля и также пройдёт в Филадельфии.