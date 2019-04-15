Плаза: в первой половине «Зенит» испытывал страх перед УНИКСом

Главный тренер БК «Зенит» Жоан Плаза прокомментировал результат матча Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Встреча, проходившая в Казани, завершилась победой хозяев со счётом 74:72.

«Когда в концовке команды идут вплотную, игра может закончиться с любым результатом, и каждый будет заслуженным. Сегодня УНИКС оказался удачливее в концовке, и они выиграли по делу. Мы должны продолжать развиваться. Мы выиграли две четверти и проиграли две четверти, но в матчах с таким соперником нельзя делать слишком много подарков. Процент трёхочковых оставляет желать лучшего, плюс мы смазали довольно много бросков из-под кольца и сделали большое количество потерь. Если бы нам удалось избежать хотя бы половины ошибок, сейчас мы могли бы говорить о другом исходе матча. Я доволен тем, что ребята не сдались, благодарен им за это. Конечно, нельзя быть довольным результатом, но я вижу, что команда растёт. Даже если сравнить сегодняшний матч с теми играми, которые были в Еврокубке против УНИКСа, я вижу, что команда развивается.

Когда играешь с лидером, подсознательно боишься допустить ошибку, потому что понимаешь, что такой соперник может буквально уничтожить тебя. В первой половине мы испытывали определённый страх, тратили слишком много времени на то, чтобы просто перейти центр площадки. А УНИКС хотел именно такого развития матча. Их целью было контролировать темп, не допустить большой результативности. В перерыве я сказал игрокам, что нет смысла бояться. Да, мы можем проиграть, но нужно просто выйти и получить удовольствие от баскетбола. Ты можешь ошибиться, можешь промахнуться, но просто отпусти страх и играй, будь собой. Нам это удалось. Мы показали, что можем бороться. Это самый главный вывод, который можно сделать сегодня», — приводит слова Плазы пресс-служба «Зенита».