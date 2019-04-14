Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

20 очков Рейнольдса не спасли «Зенит» от поражения в матче с УНИКСом

20 очков Рейнольдса не спасли «Зенит» от поражения в матче с УНИКСом
Баскетбол / Единая лига ВТБ

УНИКС одержал победу в матче Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Встреча, проходившая в Казани, завершилась со счётом 74:72 в пользу хозяев. К перерыву УНИКС вёл с преимуществом «+15», но в концовке растерял гандикап.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Зенита» Джален Рейнольдс, набравший 20 очков. В этом матче американец сделал дабл-дабл: на его счету также 16 подборов. В составе победителей лучшую результативность продемонстрировал форвард Морис Ндур, набравший 14 очков.

УНИКС одержал 19 побед в 23 матчах и вышел на второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Зенит» с 13 победами в 23 матчах занимает шестую строчку.

Следующим соперником УНИКСа станет «Парма», а «Зенит» сыграет с «Калевом».

Единая лига ВТБ
14 апреля 2019, воскресенье. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
74 : 72
(19:13, 24:15, 14:26, 17:18)
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
УНИКС: Ндур - 14, Смит - 12, Сергеев - 9, Морган - 9, Эджим - 9, Клименко - 9, Макколум - 7, Понкрашов - 3, Локкетт - 2, Кощеев, Колесников, Шелекето
Зенит: Рейнольдс - 20, Скрабб - 12, Трушкин - 9, Симонович - 9, Миллер-Макинтайр - 7, Мекель - 6, Арманд - 5, Воронов - 2, Валиев - 2, Балашов, Пушков, Шевчук
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент