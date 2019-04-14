20 очков Рейнольдса не спасли «Зенит» от поражения в матче с УНИКСом

УНИКС одержал победу в матче Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Встреча, проходившая в Казани, завершилась со счётом 74:72 в пользу хозяев. К перерыву УНИКС вёл с преимуществом «+15», но в концовке растерял гандикап.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Зенита» Джален Рейнольдс, набравший 20 очков. В этом матче американец сделал дабл-дабл: на его счету также 16 подборов. В составе победителей лучшую результативность продемонстрировал форвард Морис Ндур, набравший 14 очков.

УНИКС одержал 19 побед в 23 матчах и вышел на второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Зенит» с 13 победами в 23 матчах занимает шестую строчку.

Следующим соперником УНИКСа станет «Парма», а «Зенит» сыграет с «Калевом».