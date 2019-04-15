В Краснодаре состоялся Суперфинал Junior NBA

15 апреля во Дворце спорта «Олимп» финишировал Junior NBA — турнир среди школьных команд, который был организован федерацией баскетбола Краснодарского края и ПБК «Локомотив-Кубань» в партнёрстве с РФБ, сообщает официальный сайт краснодарской команды.



Первым чемпионом нового проекта в краснодарском детском баскетболе стала команда гимназии №25, выступавшая под брендом «Мемфис Гриззлис». В финале они обыграли «Бостон Селтикс» (СОШ №99). В противоборстве «Мемфиса» с «Бостоном» в финале инициатива переходила от одной стороны к другой, но в концовке нервы оказались крепче у «Гриззлис». Два трёхочковых на последних минутах решили исход дела — 34:30.



Юниорская Лига НБА — молодёжная международная программа, позволяющая детям изучать базовые навыки и основные принципы лучшей игры с мячом. Краснодар впервые принял такой турнир, а его участниками стали команды юношей и девушек 2004–2006 годов рождения, каждая из которых была забрендирована под реально существующий клуб НБА.