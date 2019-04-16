«Клипперс» сравняли счёт в серии с «Голден Стэйт», уступая «-31»

Во втором матче серии первого раунда плей-офф НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде вырвал победу у «Голден Стэйт» Уорриорз» — 1356131. По ходу третьей четверти «воины» вели со счётом 94:63, но упустили победу. В заключительной 12-минутке калифорнийцы взяли верх — 41:23.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Лу Уильямс, оформивший дабл-дабл из 36 очков и 11 результативных передач. Дабл-дабл из 25 баллов и 10 подборов на счету Монтреза Харрелла. 24 очка в активе Данило Галлинари.

В составе действующих чемпионов 29 очков на счету Стивена Карри, 21 – у Кевина Дюранта, 17 – у Клэя Томпсона. Демаркус Казинс из-за повреждения провёл на паркете менее четырёх минут.

«Клипперс» сравняли счёт в серии – 1-1. Следующий матч состоится в Лос-Анджелесе 19 апреля, начало – 5:30 мск.