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«Клипперс» сравняли счёт в серии с «Голден Стэйт», уступая «-31»

«Клипперс» сравняли счёт в серии с «Голден Стэйт», уступая «-31»
Баскетбол / НБА

Во втором матче серии первого раунда плей-офф НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде вырвал победу у «Голден Стэйт» Уорриорз» — 1356131. По ходу третьей четверти «воины» вели со счётом 94:63, но упустили победу. В заключительной 12-минутке калифорнийцы взяли верх — 41:23.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Лу Уильямс, оформивший дабл-дабл из 36 очков и 11 результативных передач. Дабл-дабл из 25 баллов и 10 подборов на счету Монтреза Харрелла. 24 очка в активе Данило Галлинари.

В составе действующих чемпионов 29 очков на счету Стивена Карри, 21 – у Кевина Дюранта, 17 – у Клэя Томпсона. Демаркус Казинс из-за повреждения провёл на паркете менее четырёх минут.

«Клипперс» сравняли счёт в серии – 1-1. Следующий матч состоится в Лос-Анджелесе 19 апреля, начало – 5:30 мск.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
16 апреля 2019, вторник. 05:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
131 : 135
(33:25, 40:25, 35:44, 23:41)
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 29, Дюрант - 21, Луни - 19, Томпсон - 17, Грин - 14, Кук - 11, Игуодала - 9, Ливингстон - 6, Богут - 3, Казинс - 2, Белл, Йеребко, Маккинни
Лос-Анджелес Клипперс: Л. Уильямс - 36, Харрелл - 25, Галлинари - 24, Грин - 13, Шамет - 12, Беверли - 10, Темпл - 7, Жильжо-Александер - 4, Чендлер - 2, Зубац - 2, Торнвелл, Уоллес, Робинсон
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