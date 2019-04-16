Аллей-уп на Дюранта и сокрушительный данк Др. Грина — в топ-5 дня в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представил ролик, посвящённый пяти лучшим моментам минувшего игрового дня первого раунда плей-офф.

В подборку вошли сокрушительные данки форвардов Рондэя Холлис-Джефферсона («Бруклин Нетс»), Дрэймонда Грина («Голден Стэйт Уорриорз») и Монтрезла Харрелла («Лос-Анджелес Клипперс»), роскошный аллей-уп Грина на форварда Кевина Дюранта, а также ключевое попадание из-за дуги в исполнении разыгрывающего «Клипперс» Ландри Шамета.

Видео можно посмотреть на канале НБА в YouTube.

«Лос-Анджелес» сравнял счёт в серии с «Голден Стэйт», одержав победу на выезде — 135:131. В другом матче «Филадельфия Сиксерс» на своей площадке разгромила «Бруклин» — 145:123, счёт в серии — 1-1.