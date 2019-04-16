Гобер: на чемпионате мира хотим открыть новую главу в истории сборной Франции

Центровой «Юты Джаз» и сборной Франции Руди Гобер поделился ожиданиями от чемпионата мира, который будет проходить в Китае с 31 августа по 15 сентября. Сборная Франции на групповом этапе сыграет со сборными Доминиканской Республики, Иордана и Германии.

«Мне нравится наша группа. Нам достались конкурентоспособные соперники. Хотим выйти в следующий раунд с первого места с абсолютным результатом. Мы абмициозны, набрали хороший ход и доказали, что Франция является одной из лучших сборных в мире. Рассчитываю на очень интересный турнир, мы все с нетерпением ждём поездку в Китай. Будем рады побороться с сильнейшими командами мира.

Какие у нас амбиции? Самые большие. Мы хотим бороться за первое место, нет ничего невозможного. Хотим сразиться с сильнейшими командами и открыть новую главу в истории французского баскетбола. Уровень конкуренции будет очень высоким, мы это понимаем», — цитирует Гобера пресс-служба ФИБА.