Казинс пропустит остаток плей-офф

Вчера, 15 апреля, в Окленде состоялся второй поединок четвертьфинальной серии плей-офф между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча завершилась поражением «Уорриорз», но кроме этого действующих чемпионов постигла ещё одна неудача. Уже в первой четверти паркет из-за травмы покинул центровой Демаркус Казинс.

После углублённого обследования выяснилось, что Демаркус получил серьёзное повреждение. У баскетболиста диагностирована травма четырёхглавой мышцы левого бедра, что заставит его пропустить остаток плей-офф, сообщает Sports Illustrated.

Нынешний розыгрыш плей-офф был первым в карьере Казинса. Игрок пропустил большую часть регулярного чемпионата из-за травмы, полученной ещё в минувшем сезоне.