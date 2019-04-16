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19 очков Родригеса помогли ЦСКА разгромить «Басконию» и повести в серии плей-офф

19 очков Родригеса помогли ЦСКА разгромить «Басконию» и повести в серии плей-офф
Баскетбол / Евролига

В Москве завершился первый матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги между ЦСКА и «Басконией». Первая четверть прошла в результативной и практически равной борьбе, чуть удачливее в ней были гости — 24:23. Уже во второй четверти «армейцы» перехватили лидерство и к большому перерыву вели с разницей в четыре очка — 44:40.

В третьей четверти подопечные Итудиса фактически сняли вопрос о победителе, преимущество ЦСКА стало двузначным — 73:52. В заключительном игровом отрезке москвичи продолжали контролировать происходящее на паркете и оформили победу с разгромным счётом — 94:68.

Самым результативным в составе победителей стал Серхио Родригес, набравший 19 очков. У «Басконии» 17 баллов набрал Шейвон Шилдс.

Евролига. 1/4 финала. 1-й матч
16 апреля 2019, вторник. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
94 : 68
(23:24, 21:16, 29:12, 21:16)
Баскония
Витория, Испания
ЦСКА: де Коло, Боломбой, Питерс, Ухов, Родригес, Воронцевич, Клайберн, Хиггинс, Хэкетт, Курбанов, Хайнс, Хантер
Баскония: Вильдоса, Гонсалес, Фойгтман, Уэртас, Дженнинг, Диоп, Пуарье, Джонс, Шенгелия, Гарино, Шилдс, Хиллиард
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