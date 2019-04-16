19 очков Родригеса помогли ЦСКА разгромить «Басконию» и повести в серии плей-офф

В Москве завершился первый матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги между ЦСКА и «Басконией». Первая четверть прошла в результативной и практически равной борьбе, чуть удачливее в ней были гости — 24:23. Уже во второй четверти «армейцы» перехватили лидерство и к большому перерыву вели с разницей в четыре очка — 44:40.

В третьей четверти подопечные Итудиса фактически сняли вопрос о победителе, преимущество ЦСКА стало двузначным — 73:52. В заключительном игровом отрезке москвичи продолжали контролировать происходящее на паркете и оформили победу с разгромным счётом — 94:68.

Самым результативным в составе победителей стал Серхио Родригес, набравший 19 очков. У «Басконии» 17 баллов набрал Шейвон Шилдс.