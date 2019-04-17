Казинсу не потребуется операция

16 апреля стало известно, что центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Демаркус Казинс выбыл из строя до конца сезона. У баскетболиста диагностировали разрыв четырёхглавой мышцы. В течение дня в команде из Окленда обновляли сведения о травме центрового. На данный момент известно, что точные сроки возвращения Казинса в строй пока не могут быть определены. Вместе с тем уже ясно, что ему не потребуется хирургическое вмешательство, сообщает Clutch Points.

Казинс пропустил большую часть регулярного чемпионата, восстанавливаясь от травмы, полученной в минувшем сезоне. Нынешний розыгрыш плей-офф был первым в карьере игрока. В серии 1/4 финала плей-офф «Голден Стэйт» встречается с «Лос-Анджелес Клипперс». После двух матчей счёт равный — 1:1.