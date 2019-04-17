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34 очка Шведа помогли «Химкам» в овертайме победить «Нижний Новгород»

34 очка Шведа помогли «Химкам» в овертайме победить «Нижний Новгород»
Баскетбол / Единая лига ВТБ

«Химки» на выезде в овертайме сломили сопротивление «Нижнего Новгорода» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Первая четверть прошла с преимуществом нижегородской команды, которой удалось создать задел в четыре очка перед перерывом, однако уже во второй игровом отрезке «Химки» смогли отыграться и выйти вперёд — перед большим перерывом счёт на табло был 36:35 в пользу гостей.

В третьем игровом отрезке хозяевам удался отличный рывок, благодаря которому они повели в счёте с разницей в восемь очков перед заключительной десятиминуткой, однако в четвёртой четверти химчанам удалось отыграться и перевести встречу в овертайм. В дополнительной пятиминутке команды сражались на равных, однако в концовке сильнее оказались гости. Итоговый счёт встречи — 97:93 в пользу «Химок».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 34 очка. В составе хозяев дабл-дабл оформил Георгий Жбанов, на счету которого 12 очков и 10 подборов.

Единая лига ВТБ
17 апреля 2019, среда. 19:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
93 : 97
ОТ (18:14, 17:22, 24:15, 24:32, 10:14)
Химки
Химки, Россия
Нижний Новгород: Драгичевич - 25, Астапкович - 16, Жбанов - 12, Хаммер - 12, Черапович - 11, Узинский - 8, Комолов - 3, Торопов - 3, Бабурин - 3, Григорьев, Карпенко, Герасимов
Химки: Швед - 34, Микки - 22, Тимма - 20, Крокер - 6, Томас - 6, Маркович - 4, Зубков - 3, Дженкинс - 2, Вяльцев, Зайцев, Моня, Губанов
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