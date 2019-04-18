Проход Шведа и данк Микки — в обзоре матча «Нижний Новгород» — «Химки»

«Химки» на выезде в овертайме сломили сопротивление «Нижнего Новгорода» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Первая четверть прошла с преимуществом нижегородской команды, которой удалось создать задел в четыре очка перед перерывом, однако уже во втором игровом отрезке «Химки» смогли отыграться и выйти вперёд — перед большим перерывом счёт на табло был 36:35 в пользу гостей.

В третьем игровом отрезке хозяевам удался отличный рывок, благодаря которому они повели в счёте с разницей в восемь очков перед заключительной десятиминуткой, однако в четвёртой четверти химчанам удалось отыграться и перевести встречу в овертайм. В дополнительной пятиминутке команды сражались на равных, однако в концовке сильнее оказались гости. Итоговый счёт встречи — 97:93 в пользу «Химок».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 34 очка. В составе хозяев дабл-дабл оформил Георгий Жбанов, на его счету 12 очков и 10 подборов.

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