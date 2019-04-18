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26+12 Адетокунбо помогли «Милуоки» разгромил «Детройт», счёт в серии 2-0

26+12 Адетокунбо помогли «Милуоки» разгромил «Детройт», счёт в серии 2-0
Баскетбол / НБА

Во втором матче серии первого раунда плей-офф НБА «Милуоки Бакс» на домашнем паркете разгромил «Детройт Пистонс» — 120:99. Определяющей стала третья четверть, которую «олени» выиграли со счётом 35:17.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Эрик Бледсо, набравший 27 очков. Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл из 26 баллов и 12 подборов. 24 очка в активе Криса Миддлтона, 18 – у Пэта Коннотона.

В составе «Пистонс» 19 очков на счету Люка Кеннарда, 18 – у Реджи Джексона. Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 18 баллов и 16 подборов. Блэйк Гриффин вновь пропускал встречу из-за травмы.

«Милуоки» повёл в серии со счётом 2-0. Следующий матч состоится в Детройте 21 апреля, начало – 3:00 мск.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
18 апреля 2019, четверг. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
120 : 99
(38:27, 20:32, 35:17, 27:23)
Детройт Пистонс
Детройт
Милуоки Бакс: Бледсо - 27, Адетокунбо - 26, Миддлтон - 24, Коннотон - 18, Лопес - 8, Браун - 8, Хилл - 4, Ильясова - 3, Миротич - 2, Уилсон, Фрейзер, Брогдон, Снелл
Детройт Пистонс: Кеннард - 19, Драммонд - 18, Джексон - 18, Галлоуэй - 9, Робинсон - 9, Эллингтон - 8, Смит - 7, Мейкер - 6, Браун - 5, Томас, Пачулия, Лойер, Кальдерон
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