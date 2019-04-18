Трипл-дабл Хардена помог «Хьюстону» снова разгромить «Юту», счёт в серии – 2-0

Во втором матче серии первого раунда плей-офф НБА «Хьюстон Рокетс» на домашнем паркете разгромил «Юту Джаз» — 118:98. Определяющей стала стартовая четверть, которую хозяева выиграли со счётом 39:19.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Джеймс Харден, оформивший трипл-дабл из 32 очков, 13 подборов и 10 результативных передач. Он реализовал 6 бросков из 13 из-за дуги. 17 баллов на счету Криса Пола, по 16 – у Эрика Гордона и Пи Джея Такера.

В составе «джазменов» дабл-даблами отметились Деррик Фэйворс (14 очков и 12 подборов) и Руди Гобер (11 баллов и 12 подборов). По 17 баллов на счету Рики Рубио и Ройса О’Нила.

«Хьюстон» повёл в серии 2-0. Первая встреча также завершилась разгромом «Юты» — 122:90. Следующий матч состоится в Солт-Лейк-Сити 21 апреля, начало – 5:30 мск.