Итудис: команде о многом предстоит поговорить за закрытыми дверями

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от поражения команды во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф от «Басконии» (68:78), дав понять, что подопечным предстоит непростой разбор игры.

«Поздравляю «Басконию», сегодня соперники были решительнее и сумели сравнять счёт в серии. Было понятно, что серия будет сложной, сегодняшний матч лишний раз это доказал. Мы слишком легко позволили соперникам уйти вперёд на старте, давали набирать лёгкие очки. 27 пропущенных очков в первой четверти — это слишком много, в первой и третьей четвертях мы проиграли — 33:51, тогда как во второй и четвёртой выиграли — 35:27. До перерыва мы позволяли соперникам слишком многое. В третьей четверти после трёхочкового Родригеса из угла счёт стал 52:53, после чего мы пропустили 13 очков подряд. Сказалась усталость той пятёрки, которая возвращала команду в игру.

Сейчас в серии ничья, и для выхода в «Финал четырёх» нужны ещё две победы. Благодарю болельщиков, которые сегодня вновь нам помогли. К сожалению, мы не смогли их порадовать. Тем не менее обещаю, что в Витории мы не просто сделаем всё возможное, но отдадим себя полностью, чтобы выиграть серию или вернуть её в Москву. Обещаю, что будем решительными и настроенными. Нам о многом предстоит поговорить за закрытыми дверями, посмотреть в зеркало, понять, что мы можем изменить в самих себе», — приводит слова специалиста официальный сайт ЦСКА.