Форвард саратовского «Автодора» Никита Михайловский выставит кандидатуру на драфт НБА 2019 года, сообщает агент игрока Игорь Рубин на своей официальной странице в «Твиттере».

18-летний Михайловский в нынешнем сезоне принял участие в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ, а также приглашался в национальную сборную России.

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ 18-летний баскетболист принял участие в 24 встречах, набирая в них 5,5 очка и собирая 2,4 подбора за 15:07 минуты в среднем.

Драфт-2019 состоится 20 июня на арене «Бруклин Нетс» в Barclays Center. Напомним, на данный момент в НБА остался лишь один российский игрок. Центровой Тимофей Мозгов находится на контракте с «Орландо Мэджик», однако весь нынешний сезон он пропустил из-за травмы.