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Прифтис — о поражении от «Пармы»: плохой день для нас

Прифтис — о поражении от «Пармы»: плохой день для нас
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал поражение своих подопечных от «Пармы» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Это был плохой день для нас. Мы не показали необходимый уровень игры и энергии. Мы продолжаем, нам предстоит матч на выезде уже через три дня. Нужно собраться с мыслями и подготовиться к следующей игре», — приводит слова Димитриса Прифтиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Встреча завершилась со счётом 82:76 (15:18, 18:15, 32:17, 17:26) в пользу пермского коллектива. Это поражения стало для УНИКСа пятым в текущем сезоне и лишило казщанский коллектив шансов на победу в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ — на счету ЦСКА, для которых регулярный сезон уже заокнчился, четыре поражения.

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