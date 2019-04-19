«Барселона» обыграла «Анадолу Эфес» и сравняла счёт в серии

В Стамбуле завершился второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги между «Анадолу Эфес» и «Барселоной». Встреча прошла в крайне напряжённой борьбе, и в её ходе лидерство переходило от одной команды к другой несколько раз. Исход матча решился на последних секундах. Удача улыбнулась команде из Испании, которая оформила победу со счётом 74:72.

Самым результативным в составе победителей стал Адам Ханга, собравший коллекцию из 17 очков, 4 подборов, 3 передач и 1 перехвата. У «Анадолу Эфес» лучшим стал защитник Шейн Ларкин, набравший 18 баллов.

Таким образом, «Барселона» сравняла счёт в серии — 1-1. Третья встреча серии «Барселоны» и «Анадолу Эфес» состоится 23 апреля на арене каталонской команды.