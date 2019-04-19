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«Барселона» обыграла «Анадолу Эфес» и сравняла счёт в серии

«Барселона» обыграла «Анадолу Эфес» и сравняла счёт в серии
Баскетбол / Евролига

В Стамбуле завершился второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги между «Анадолу Эфес» и «Барселоной». Встреча прошла в крайне напряжённой борьбе, и в её ходе лидерство переходило от одной команды к другой несколько раз. Исход матча решился на последних секундах. Удача улыбнулась команде из Испании, которая оформила победу со счётом 74:72.

Самым результативным в составе победителей стал Адам Ханга, собравший коллекцию из 17 очков, 4 подборов, 3 передач и 1 перехвата. У «Анадолу Эфес» лучшим стал защитник Шейн Ларкин, набравший 18 баллов.

Таким образом, «Барселона» сравняла счёт в серии — 1-1. Третья встреча серии «Барселоны» и «Анадолу Эфес» состоится 23 апреля на арене каталонской команды.

Евролига. 1/4 финала. 2-й матч
19 апреля 2019, пятница. 20:15 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
72 : 74
(16:19, 18:19, 25:24, 13:12)
Барселона
Барселона, Испания
Анадолу Эфес: Ларкин - 18, Мичич - 15, Симон - 14, Морман - 11, Данстон - 8, Пляйсс - 4, Андерсон - 2, Бьёбуа, Сайбир, Балбай, Шанлы, Тунджер
Барселона: Ханга - 17, Томич - 13, Эртель - 12, Синглтон - 8, Пангос - 6, Рибас - 6, Клавер - 5, Шмитс - 3, Блажич - 2, Ориола - 2, Серафен, Курич
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