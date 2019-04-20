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«Реал» вновь обыграл «Панатинаикос» и повёл в серии плей-офф со счётом 2-0

«Реал» вновь обыграл «Панатинаикос» и повёл в серии плей-офф со счётом 2-0
Баскетбол / Евролига

В Мадриде завершился второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в котором «Реал» принимал «Панатинаикос». Хозяева сразу же обозначили претензии на победу, поведя уже в первой четверти с двузначным преимущество — 21:8. Во второй десятиминутке афиняне немного сократили отставание — 26:35.

В третьем отрезке «Реал» совершил ещё один рывок и оторвался от соперников на 20 очков — 61:41. В заключительные десять минут матча гости немного приблизились к «Реалу», что, впрочем, уже не могло повлиять на итог, победа мадридцев — 78:63.

Самым результативным в составе победителей стал защитник Факундо Кампаццо, собравший коллекцию из 13 очков, 7 подборов, 9 передач и 5 перехватов. У «Панатинаикоса» 13 баллов набрал Дешон Томас.

После этой победы «Реал» ведёт в серии плей-офф со счётом 2:0 и находится в шаге от выхода в «Финал четырёх».

Евролига. 1/4 финала. 2-й матч
19 апреля 2019, пятница. 22:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
78 : 63
(21:8, 14:18, 26:15, 17:22)
Панатинаикос
Афины, Греция
Реал Мадрид: Кампаццо - 13, Тэйлор - 11, Рэндольф - 10, Айон - 10, Препелич - 9, Томпкинс - 8, Таварес - 6, Козёр - 3, Фернандес - 3, Кэрролл - 3, Дек - 2, Рейес
Панатинаикос: Томас - 13, Килпатрик - 10, Папапетру - 9, Гист - 7, Лойески - 7, Лекавичюс - 6, Лэнгфорд - 4, Вуюкас - 4, Папаяннис - 2, Калатес - 1, Адетокунбо, Митоглу
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