«Реал» вновь обыграл «Панатинаикос» и повёл в серии плей-офф со счётом 2-0

В Мадриде завершился второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в котором «Реал» принимал «Панатинаикос». Хозяева сразу же обозначили претензии на победу, поведя уже в первой четверти с двузначным преимущество — 21:8. Во второй десятиминутке афиняне немного сократили отставание — 26:35.

В третьем отрезке «Реал» совершил ещё один рывок и оторвался от соперников на 20 очков — 61:41. В заключительные десять минут матча гости немного приблизились к «Реалу», что, впрочем, уже не могло повлиять на итог, победа мадридцев — 78:63.

Самым результативным в составе победителей стал защитник Факундо Кампаццо, собравший коллекцию из 13 очков, 7 подборов, 9 передач и 5 перехватов. У «Панатинаикоса» 13 баллов набрал Дешон Томас.

После этой победы «Реал» ведёт в серии плей-офф со счётом 2:0 и находится в шаге от выхода в «Финал четырёх».