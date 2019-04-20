Дальнее попадание Росса – в видеообзоре матча «Орландо» — «Торонто»

В третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции «Орландо Мэджик» на домашней площадке принимал «Торонто Рэпторс» и уступил со счётом 93:98 (21:26, 24:22, 20:28, 28:22).



Главным героем встречи стал форвард «Рэпторс» Паскаль Сиакам, в активе которого 30 очков и 11 подборов. Дабл-даблами в составе победителей отметились Кавай Леонард (16 очков, 10 подборов) и Кайл Лоури (12 очков, 10 передач).

Самым результативным в составе «Орландо» стал защитник Терренс Росс, набравший 24 очка. Центровой хозяев Никола Вучевич набрал 22 очка, совершил 14 подборов и отдал 6 передач.

Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».

Таким образом, «Торонто» вышел вперёд в четвертьфинальной серии — 2-1. Четвёртая встреча команд состоится 22 апреля и также пройдёт в Орландо.