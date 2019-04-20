Майк Мэлоун не исключил, что внесёт коррективы в стартовую пятёрку «Денвера»

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун не исключил, что команда начнёт четвёртый матч серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Сан-Антонио Спёрс» (1-2) с другим стартовым составом.

«Мы продолжим об этом думать. Не исключаю ни одного варианта. Речь идёт не о каком-то отдельном игроке, а о том, что будет лучше для команды. Если нам нужно изменить состав, мы это сделаем. Если нынешняя ротация подходит нам лучше всего, мы не будем её менять. Пока что решение не принято», — приводит слова Мэлоуна The Denver Post.

«Наггетс» и «Спёрс» проведут четвёртый матч серии в Сан-Антонио на арене «Эйти-энд-Ти-центр» 21 апреля, начало — в 00:30 мск.

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