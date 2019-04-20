Физрук для Короля. Кто станет тренером «Лейкерс»?

Плей-офф НБА в самом разгаре, первый раунд получается чуть ли не самым любопытным за последнее десятилетие. Казалось бы, всё внимание болельщиков должно быть приковано к командам, которые продолжают биться за чемпионство, а о неудачниках, не попавших в плей-офф, стоит забыть хотя бы до драфта.



Но есть в лиге по крайней мере один клуб, за которым пристально следят вне зависимости от его успехов. Каждый шаг «Лейкерс» рассматривается под микроскопом, а уж после того, как туда перевёз свои таланты сам Леброн Джеймс, любая маломальская новость становится информационным поводом.

Увольнение Люка Уолтона не стало неожиданностью. Слухи о смене молодого тренера, помогавшего несколько чемпионских лет Стиву Керру в «Голден Стэйт», ходили чуть ли не сразу после подписания контракта с Леброном. Вообще, Король всё любит переделывать под себя, и тренерская позиция для него важна ничуть не больше, чем пресловутая «свита». Любой клуб, куда приходит Леброн, очень быстро начинает переформатирование ростера и тренерского штаба. Особый привет Дэвиду Блатту. Исключением стала лишь история в «Майами», где в конфликте молодого Эрика Споэльстры и лучшего игрока в мире на защиту первого встал президент «Хит» Пэт Райли.

16 лет погони. Леброн обогнал Джордана Леброн Джеймс продолжает статистическую погоню за легендой. Теперь у него больше очков за карьеру.

Уолтон уже оперативно трудоустроился в «Сакраменто». А вот место главного в «Лейкерс» вакантно. Тренера Леброну (именно ему он должен подходить в первую очередь, а уж потом команде) будут искать тщательно.



Вот несколько вероятных кандидатур. Скорее всего, кто-то из этих специалистов и станет в итоге у руля легендарной команды. Но согласитесь, что вариант, при котором сам Джеймс будет тренировать и играть, выглядит крайне любопытным. Тогда ему точно удастся и в этом обогнать Майкла Джордана. Но шутки в сторону.

Тайрон Лю (128 побед и 83 поражения в качестве главного тренера)

Лю пришёл в тренерский штаб «Кливленда», когда главным ещё был Дэвид Блатт. Экс-тренер сборной России не смог наладить отношения с Леброном, и после вполне удачного дебюта в НБА отправился в хорошо знакомый европейский чемпионат. Его место занял молодой Тайрон Лю, которого связывают с Леброном дружеские отношения. Вместе с Королём Лю стал чемпионом НБА в 2016 году, когда «Кавальерс» вписали себя в историю, первыми отыгравшись с 1-3 в финальной серии.



Плюсы:



— Тёплые отношения с Леброном;



— Лю играл в «Лейкерс» и многие запомнили это по крайней мере по тому моменту с перешагиванием Алена Айверсона;



— Трижды с «Кливлендом» Лю выходил в финал. Он готовил чемпионскую команду, хоть после этого мы его и называли «физруком».

Минусы:



— Работа под давлением. Даже за несколько сезонов в «Кавс» состояние здоровья Лю ухудшилось, и ему приходилось даже пропускать из-за этого несколько матчей. В «Лейкерс» давления будет в разы больше. Готов ли он к этому?



— Работа с молодыми игроками. У Лю нет опыта развития молодёжи. В «Кавальерс» ему приходилось тренировать ветеранов, знающих в баскетболе всё.

Монти Уильямс (173 победы и 221поражение в качестве главного тренера)

Плюсы:



— Уильямс работал пять сезонов в качестве главного тренера «Нового Орлеана». Дважды его команда выходила в плей-офф, но останавливалась в первом раунде;



— Его связь с Джеймсом довольно призрачная, но она есть. Они непродолжительное время работали вместе в сборной США;



— С другой стороны, Уильямс работал под руководством уважаемых в НБА Нейта Макмиллана и Бретта Брауна, а также играл у самого Грега Поповича. У него есть опыт в выстраивании коммуникаций с игроками. Он опытный тренер, работавший со звёздами масштаба Джеймса. Небольшая деталь: Уильямс тренировал Энтони Дэвиса, за которым «Лейкерс» ведут ожесточённую охоту.

Майкл Джордан или Леброн Джеймс? Эта сага не знает конца Очередная попытка переосмыслить прошлое и настоящее НБА.

Минусы:



— Личная жизнь. В 2016 году его жена погибла в автомобильной аварии и Уильямс растит детей. Захочет ли он сейчас тратить всё время на работу?



— Захотят ли «Лейкерс» довериться тренеру без большого опыта выступления в плей-офф?

Марк Джексон (121 победа и 109 поражений в качестве главного тренера)

Плюсы:



— Три сезона Джексон тренировал «Уорриорз» и доходил с ними до полуфинала конференции. Поговаривают, именно он заложил фундамент для будущей династии «Голден Стэйт»;



— Мэджик Джонсон был заинтересован в нём до своего ухода с поста президента клуба;



— Как игрок Джексон выходил в плей-офф почти каждый сезон и знает сложности, связанные с этим.



Минусы:



— У Джексона репутация человека старой школы. Владелец «Уорриорз» об этом непрозрачно намекнул после его увольнения с поста главного тренера команды;



— «Уорриорз» выиграли чемпионат сразу после ухода Джексона, не меняв состав. Значит команде мешал только он?

Пить вино и не стареть. Новый год Леброна Великому и ужасному Леброну Джеймсу исполняется 34 года.

Джуван Ховард (нет опыта работы главным тренером)

Ховард и Джеймс хорошо знакомы. Они вместе играли в «Майами» и выигрывали чемпионства. Последние шесть сезонов он работает в «Хит» в качестве ассистента Эрика Споэльстры и, вероятно, хочет пойти в самостоятельное плавание. Это один из наиболее непонятных кандидатов, каждый плюс которого одновременно является его минусом.



С одной стороны, он прошёл отличную школу «Майами», где имел возможность получить много знаний и подготовиться к самостоятельной работе. С другой, захотят ли «Лейкерс» снова брать «новичка»? История с Уолтоном в этом смысле должна быть для них поучительной.



Важной деталью также является личное знакомство Ховарда с генеральным менеджером «озёрников» Робом Пелинкой, с которым они вместе играли в колледже. Пелинка уже начинает собеседования с кандидатами, и фамилия своего давнего знакомого точно есть в его списке.