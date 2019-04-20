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Плаза: в матче с «Локо» нужно выложиться чуть больше, чем на максимум

Плаза: в матче с «Локо» нужно выложиться чуть больше, чем на максимум
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Жоан Плаза поделился мыслями о предстоящем матче с «Локомотивом-Кубань».

«Если мы считаем себя серьёзной командой, то не должны искать каких-то оправданий за пределами паркета. Ни травмы, ни дисквалификации не могут быть причинами поражений. Конечно, нам бы хотелось сейчас иметь возможность использовать и Сергея Карасёва, и Джалена Рейнольдса, но мы имеем тот состав, который есть на данный момент.

Мы должны выдавать максимум с теми ресурсами, которыми обладаем здесь и сейчас. В играх с таким соперником, как «Локомотив-Кубань», нужно выложиться чуть больше, чем на максимум», — приводит слова Жоана Плазы официальный сайт санкт-петербургской команды.

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