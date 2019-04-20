Понкрашов: основная задача УНИКСа — не дать «Автодору» поймать кураж

Завтра, 21 апреля, в Саратове в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ «Автодор» примет УНИКС. В преддверии противостояния ожиданиями поделился защитник казанцев Антон Понкрашов.

«У нас было тяжёлое поражение в матче с «Пармой», прекрасно понимаем, что нас ждёт серьезная игра с «Автодором». Знаем, что они играют в быстрый баскетбол, много забивают. Мне кажется, наша основная задача — сыграть дисциплинированно и отработать 40 минут сконцентрированно, не давая при этом «Автодору» ловить кураж.

«Автодор» на кураже — очень опасная команда, способная победить любого соперника. Настраиваемся, готовимся и хотим побеждать вместе", — приводит слова баскетболиста официальный сайт УНИКСа.

Мыслями о встрече с «Автодором» поделился и наставник УНИКСа Димитрис Прифтис.

«После поражения в четверг в первую очередь нужно контролировать наши плохие эмоции и думать позитивно. Нужно вспомнить всё хорошее, что уже было сделано. Мы не можем изменить прошлое. Нужно смотреть в будущее и становиться сильнее. «Автодор» — атакующая команда. Они бегут и много забивают. Они лучше всех в лиге отрабатывают переходы от защиты к нападению, и мы должны сфокусироваться на этом», — сказал Прифтис.