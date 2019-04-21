Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» сравнять счёт в серии с «Сан-Антонио»

В четвёртом матче четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции «Сан-Антонио Спёрс» на домашней площадке принимал «Денвер Наггетс» и уступил со счётом 103:117 (34:22, 20:32, 25:37, 24:26).

Главным героем встречи стал центровой «Денвера» Никола Йокич, который набрал 29 очков, совершил 12 подборов и отдал 8 передач. На счету разыгрывающего Джамала Маррея 24 очка, 18 — у Торри Крэйга.

Самым результативным в составе «Сан-Антонио» стал форвард Ламаркус Олдридж, в активе которого 24 очка и 9 подборов. Защитник хозяев Демар Дерозан набрал 19 очков, совершил 5 подборов и отдал 5 передач.

Таким образом, «Денвер» сравнял счёт в четвертьфинальной серии — 2-2. Пятая встреча команд состоится 24 апреля и пройдёт в Денвере.