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Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» сравнять счёт в серии с «Сан-Антонио»

Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» сравнять счёт в серии с «Сан-Антонио»
Баскетбол / НБА

В четвёртом матче четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции «Сан-Антонио Спёрс» на домашней площадке принимал «Денвер Наггетс» и уступил со счётом 103:117 (34:22, 20:32, 25:37, 24:26).

Главным героем встречи стал центровой «Денвера» Никола Йокич, который набрал 29 очков, совершил 12 подборов и отдал 8 передач. На счету разыгрывающего Джамала Маррея 24 очка, 18 — у Торри Крэйга.

Самым результативным в составе «Сан-Антонио» стал форвард Ламаркус Олдридж, в активе которого 24 очка и 9 подборов. Защитник хозяев Демар Дерозан набрал 19 очков, совершил 5 подборов и отдал 5 передач.

Таким образом, «Денвер» сравнял счёт в четвертьфинальной серии — 2-2. Пятая встреча команд состоится 24 апреля и пройдёт в Денвере.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
21 апреля 2019, воскресенье. 00:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
103 : 117
(34:22, 20:32, 25:37, 24:26)
Денвер Наггетс
Денвер
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 24, Дерозан - 19, Миллз - 12, Форбс - 10, Уайт - 8, Пёлтль - 8, Мотеюнас - 7, Дав. Бертанс - 5, Белинелли - 3, Каннингем - 3, Уокер - 2, Гэй - 2, Пондекстер
Денвер Наггетс: Йокич - 29, Маррей - 24, Крэйг - 18, Бартон - 12, Моррис - 11, Харрис - 8, Бисли - 7, Пламли - 6, Миллсэп - 2, Томас, Лайлз, Вандербилт, Эрнангомес
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