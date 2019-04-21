«Детройт» повторил антирекорд НБА, проиграв 13-й матч плей-офф подряд

Для «Детройт Пистонс» поражение от «Милуоки Бакс» в третьем матче серии первого раунда стало 13-м подряд в плей-офф НБА. Таким образом, «Детройт» повторил антирекорд лиги по этому показателю, установленный «Нью-Йорк Никс» с 2001 по 2012 год.



Последний раз «Детройт» побеждал в плей-офф в сезоне-2007/08 в четвёртой встрече финала Восточной конференции с «Бостон Селтикс». После этого «Пистонс» проиграли два следующих матча серии «Бостону», а затем дважды всухую уступили в сериях первого раунда — 0-4 «Кливленд Кавальерс» в сезонах-2008/09 и 2015/16.



Встреча завершилась домашним поражением «Детройта» со счётом 103:119. После неё «Пистонс» проигрывают в серии до четырёх побед — 0-3. Следующий матч состоится в Детройте.

«Милуоки» в гостях обыграл «Детройт», счёт в серии — 3-0