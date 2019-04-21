Дадли: надо было двинуть Эмбииду сильнее

Лёгкий форвард «Бруклин Нетс» Джаред Дадли не сожалеет, что спровоцировал массовую потасовку, толкнув центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф НБА.



«Надо было двинуть Эмбииду сильнее.



Но это был просто хороший толчок, чтобы дать понять, что мы не будем терпеть грубые фолы с его стороны. Меня толкнули в ответ, и это нормально. А потом нас развели в стороны. За это стоило дать по техническому фолу мне с Джимми Батлером. Или по неспортивному. Но удалять не только Батлера, но и меня было просто смешно. Никто никого не бил. Никто не дрался и даже не говорил ничего нецензурного», – цитирует Дадли The Athletic.



Встреча завершилась домашним поражением «Бруклина» со счётом 108:112. После неё «Нетс» уступают в серии до четырёх побед — 1-3.

Дадли спровоцировал драку игроков «Бруклина» и «Филадельфии»