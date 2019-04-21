Дадли спровоцировал драку игроков «Бруклина» и «Филадельфии»

Лёгкий форвард «Бруклин Нетс» Джаред Дадли спровоцировал массовую потасовку игроков команды с баскетболистами «Филадельфия Сиксерс» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф НБА. В ходе встречи Дадли неоднократно пытался вывести из равновесия разыгрывающего соперника Бена Симмонса. А после грубого фола центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида на центровом оппонентов Джерретте Аллене Дадли подбежал к обидчику партнёра и толкнул его. В конфликт вмешались другие игроки, в результате чего Дадли, Симмонс и судья Эд Маллой были повалены на первый ряд трибун.



По итогам инцидента рефери удалили с площадки Дадли и атакующего защитника «Сиксерс» Джимми Батлера, а Эмбиду дали неспортивный фол.



Матч завершился выездной победой «Филадельфии» со счётом 112:108. После него «Сиксерс» повели в серии до четырёх побед — 3-1.

Видео эпизода доступно для просмотра на официальном канале Bleacher Report на сервисе YouTube.