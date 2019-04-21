Сокрушительные данки Дерозана, Митчелла и Олдриджа — в топ-10 дня в НБА

Роскошные аллей-упы в исполнении игроков «Бруклин Нетс» Кэриса Леверта и Джерретта Аллена и баскетболистов «Юта Джаз» Джея Краудера и Донована Митчелла, сокрушительное добивание сверху мощного форварда «Сан-Антонио Спёрс» Ламаркуса Олдриджа, мощные данки лёгкого форварда «Юты» Ройса О'Нила и разыгрывающего «Денвер Наггетс» Джамала Маррея, эффектный проход атакующего защитника «Сан-Антонио» Демара Дерозана, завершённый сокрушительным броском сверху, а также ключевой точный трёхочковый в концовке мощного форварда «Филадельфия Севенти Сиксерс» Майка Скотта оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня первого раунда плей-офф НБА.

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