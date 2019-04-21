Майк Д'Антони: Эрик Гордон — один из лучших в НБА специалистов по игре в защите

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Майк Д'Антони подчеркнул важную роль атакующего защитника Эрика Гордона в успехе команды в третьем матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Ютой Джаз».



«Гордон, вне всяких сомнений, является одним из лучших в НБА специалистов по игре в защите. Но этого не замечают, поскольку его серьёзно недооценивают. При этом никто не может продавить Эрика в трёхсекундной. Он способен сдерживать соперников в силовой манере и очень хорошо работает в обороне», – приводит слова Д'Антони The Athletic.



Встреча завершилась выездной победой «Хьюстона» со счётом 104:101. После неё «Рокетс» повели в серии до четырёх побед — 3-0. Гордон в этом матче набрал 12 очков, совершил 5 подборов, отдал 1 передачу и поставил 1 блок-шот за 38 минут.

«Хьюстон» снова обыграл «Юту», счёт в серии – 3-0