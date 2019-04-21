«Хьюстон» снова обыграл «Юту», счёт в серии – 3-0

В третьем матче серии первого раунда плей-офф НБА «Юта Джаз» на домашнем паркете уступил «Хьюстон Рокетс» — 101:104 (30:28, 25:22, 21:24, 25:30). Определяющей стала четвёртая четверть, которую гости выиграли с преимуществом в 5 очков.

Главным героем встречи стал защитник победителей Джеймс Харден, который набрал 22 очка, отдал 10 результативных передач, совершил 6 перехватов и собрал 4 подбора. 18 баллов на счету Криса Пола, по 12 – у Эрика Гордона и Пи Джея Такера. Дабл-дабл из 11 очков и 14 подборов оформил центровой Клинт Капела.

Самым результативным игроком в составе «джазменов» стал защитник Донован Митчелл., в активе которого 34 очка. Он реализовал 4 бросков из 12 из-за дуги.

«Хьюстон» повёл в серии 3-0. Следующий матч состоится в Солт-Лейк-Сити 23 апреля, начало – 5:30 мск.