Богут после окончания плей-офф намерен вернуться в «Сидней Кингз»

Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Богут после завершения плей-офф НБА намерен вернуться в Австралию и продолжить выступления в составе «Сидней Кингз», сообщает Sportando.

По словам игрока, возможно, ему даже придётся отказаться от выгодной годичной сделки в НБА, поскольку он предан «Сидней Кингз» и дал руководству клуба обещание вернуться в расположение команды. Богут присоединился к «Голден Стэйт» незадолго до завершения регулярного чемпионата, воспользовавшись межсезоньем в чемпионате Австралии.

В регулярном первенстве он успел принять участие в 11 встречах, набирая в них 3,5 очка и собирая 5,0 подбора. В плей-офф на счету игрока 3 встречи, в которых он набирает 4,7 очка, собирает 8,0 подбора и совершает 2,7 передачи в среднем.