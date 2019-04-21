«Бостон» вышел во второй раунд плей-офф НБА, победив «Индиану»

В четвёртом матче серии первого раунда плей-офф НБА «Бостон Селтикс» на выезде обыграл «Индиану Пэйсерс» — 110:106. В первой четверти гости уступили со счётом 23:21, а вторая завершилась вничью. Решающей в матче стала вторая половина встречи, которую с перевесом в шесть члоков выиграли именно гости.



Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Гордон Хэйворд, набравший 20 очков. По 18 очков набрали Джейсон Тейтум и Маркус Моррис. Дабл-даблом отметился Эл Хорфорд, набравший 14 очков и совершивший 12 подборов.



В составе «Индианы» 22 очка набрал Боян Богданович. Ещё 21 очко на своё счёт записал Тайрик Эванс.



«Бостон» выиграл в серии со счётом 4-0 и вышел в следующий раунд соревнований.