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33 очка Дюранта помогли «Голден Стэйт» обыграть «Клипперс», счёт в серии 3-1

33 очка Дюранта помогли «Голден Стэйт» обыграть «Клипперс», счёт в серии 3-1
Баскетбол / НБА

В четвёртом матче серии первого раунда плей-офф НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде взял верх над «Лос-Анджелес Клипперс» — 113:105. Уже первую четверть действующие чемпионы выиграли со счётом 32:22.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Уорриорз» Кевин Дюрант, на счету которого 33 очка. В активе Клэя Томпсона 32 балла. Разыгрывающий гостей Стивен Карри набрал 12 очков, собрал 10 подборов и совершил 7 результативных передач.

Самым результативным игроком в составе «Клипперс» стал защитник Шай Жильжо-Александер, набравший 25 очков.

«Голден Стэйт» лидирует в серии – 3-1. Следующий матч состоится в Окленде 25 апреля, начало – 5:30 мск.

По итогам регулярного сезона «воины» выиграли Западную конференцию с соотношением побед и поражений 57-25.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
21 апреля 2019, воскресенье. 22:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
105 : 113
(22:32, 32:30, 30:25, 21:26)
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
Лос-Анджелес Клипперс: Жильжо-Александер - 25, Галлинари - 16, Беверли - 12, Л. Уильямс - 12, Харрелл - 10, Шамет - 9, Робинсон - 7, Грин - 6, Чендлер - 6, Темпл - 2, Торнвелл, Уоллес, Зубац
Голден Стэйт Уорриорз: Дюрант - 33, Томпсон - 32, Карри - 12, Игуодала - 10, Грин - 10, Богут - 8, Маккинни - 4, Луни - 2, Ливингстон - 2, Белл, Кук, Эванс, Йеребко
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