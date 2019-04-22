Михайловский: конечно, я хотел бы оказаться в НБА

Форвард саратовского «Автодора» Никита Михайловский прокомментировал информацию о том, что он выставит кандидатуру на драфт НБА 2019 года.



«Конечно, я хотел бы оказаться в НБА. Но в данный момент все мои мысли связаны с последними играми сезона, а после его окончания — с подготовкой и выступлением за сборную на чемпионате мира U-19 в Греции», — приводят слова Никиты Михайловского «Известия».



В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ 18-летний баскетболист принял участие в 24 встречах, набирая в них 5,5 очка и собирая 2,4 подбора за 15:07 минуты в среднем.



Драфт-2019 состоится 20 июня на арене «Бруклин Нетс» в Barclays Center. Напомним, на данный момент в НБА остался лишь один российский игрок. Центровой Тимофей Мозгов находится на контракте с «Орландо Мэджик», однако весь нынешний сезон он пропустил из-за травмы.