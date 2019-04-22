Доневалд: уверен, что к матчу с «Локо» «Калев» подойдёт очень голодным

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Боб Доневалд поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Калевом».



«Калев» – скоростная команда, которая убедительно выглядит в этом сезоне. Ротен и Моултри отлично набирают очки, но кроме них в Таллине есть и другие талантливые ребята. «Калев» прогрессирует в турнирной таблице, у него есть шанс финишировать на седьмом или даже шестом месте. Уверен, что к матчу с «Локо» эстонцы подойдут очень голодными», — приводит слова Боба Доневалда официальный сайт краснодарской команды.



Стоит отметить, что для краснодарской команды этот матч не имеет никакого турнирного значения — краснодарцы уже обеспечили себе четвёртую строчку в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата.



Матч «Калев» – «Локомотив-Кубань» состоится в Таллине 24 апреля. Начало — в 19:00 мск.