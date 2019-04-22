«Црвена Звезда» выиграла Адриатическую лигу и вернулась в Евролигу

«Црвена Звезда» переиграла «Будучность» в решющем пятом матче финальной серии Адриатической лиги. Сербская команда с первой четверти захватила преимущество в матче, уже к первому перерыву поведя в счёте с преимуществом в пять очков. Во второй десятиминутке бегралский коллектив и вовсе не оставил шансов соперникам, выиграв с преимущество в 21 очко и, фактически, решив исход встречи.



После большого перерыва «Будучности» не удалось навязать борьбу «Црвене Звезде», которая к заключительному игровому отрезку довела отрыв до 37 очков. Не изменилась ситуация и в четвёртой четверти. Итоговый счёт встречи — 97:54 (18:13, 29:8, 27:16, 23:17).



Благодаря этому успеху «Црвена Звезда» оформила себе путёвку в Евролигу.