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«Фенербахче» обыграл «Жальгирис» и повёл в серии плей-офф Евролиги

«Фенербахче» обыграл «Жальгирис» и повёл в серии плей-офф Евролиги
Баскетбол / Евролига

В Каунасе (Литва) завершился третий матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги между «Жальгирисом» и «Фенербахче».

Команда хозяев сразу же завладела инициативой и выиграла первую четверть со счётом 19:15. Во второй десятиминутке подопечные Обрадовича уступили в одно очко, позволив своим соперникам подобраться к себе на расстояние трёх баллов.

Во второй половине матча команда из Турции взяла игру в свои руки и, выиграв третью четверть со счётом 18:12, довела матч до победы – 66:57.

Самым результативным в составе победителей стал Марко Гудурич, набравший 17 очков. У «Жальгириса» 15 баллов записал в актив Нейт Уолтерс.

Таким образом счёт в противостоянии команда стал 2:1 в пользу «Фенербахче».

Евролига. 1/4 финала. 3-й матч
23 апреля 2019, вторник. 20:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
57 : 66
(19:15, 15:16, 12:18, 11:17)
Фенербахче
Стамбул, Турция
Жальгирис: Уолтерс - 15, Дэвис - 9, Уолкап - 7, Уайт - 6, Улановас - 6, Милакнис - 5, Григонис - 4, Вестерманн - 3, Томпсон - 2, Янкунас, Йокубайтис, Каваляускас
Фенербахче: Гудурич - 17, Веселы - 10, Слукас - 9, Датоме - 8, Махмутоглу - 6, Мелли - 5, Мухаммед - 5, Калинич - 2, Гюлер - 2, Дювериоглу - 2, Грин, Биберович
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