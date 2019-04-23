«Фенербахче» обыграл «Жальгирис» и повёл в серии плей-офф Евролиги

В Каунасе (Литва) завершился третий матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги между «Жальгирисом» и «Фенербахче».



Команда хозяев сразу же завладела инициативой и выиграла первую четверть со счётом 19:15. Во второй десятиминутке подопечные Обрадовича уступили в одно очко, позволив своим соперникам подобраться к себе на расстояние трёх баллов.



Во второй половине матча команда из Турции взяла игру в свои руки и, выиграв третью четверть со счётом 18:12, довела матч до победы – 66:57.



Самым результативным в составе победителей стал Марко Гудурич, набравший 17 очков. У «Жальгириса» 15 баллов записал в актив Нейт Уолтерс.

Таким образом счёт в противостоянии команда стал 2:1 в пользу «Фенербахче».