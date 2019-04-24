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30 очков Ларкина принесли «Анадолу Эфес» победу над «Барселоной»

30 очков Ларкина принесли «Анадолу Эфес» победу над «Барселоной»
Баскетбол / Евролига

«Анадолу Эфес» на выезде обыграл «Барселону» в третьем матче четвертьфинальной серии Евролиги и вышел в лидеры серии со счётом 2-1. Гости паркета с первой четверти завладели преимуществом, к первому перерыву поведя в счёте с преимуществом в шесть очков. Вторая четверть также осталась за «Анадолу Эфес», а к большому перерыву счёт на табло был 52:39 в пользу «Барселоны».

Вторая половина встречи превращалась в формальность, а в третьей четверти гости поставили точку во встрече, выиграв отрезок с перевесом в 14 очков. Заключительная десятиминутка также осталась за гостями. Итоговый счёт встречи — 102:68 (26:20, 26:19, 32:18, 18:11) в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Шейн Ларкин, набравший 30 очков. Дабл-дабл оформил Брайант Данстон, на его счету 10 очков и 10 подборов. В составе хозяев 13 очков набрал Адам Ханга.

Евролига. 1/4 финала. 3-й матч
24 апреля 2019, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
68 : 102
(20:26, 19:26, 18:32, 11:18)
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Барселона: Серафен, Пангос, Рибас, Синглтон, Ханга, Блажич, Шмитс, Эртель, Ориола, Курич, Клавер, Томич
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Балбай, Мотум, Шанлы, Морман, Тунджер, Пляйсс, Мичич, Андерсон, Данстон, Симон
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