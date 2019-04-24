30 очков Ларкина принесли «Анадолу Эфес» победу над «Барселоной»

«Анадолу Эфес» на выезде обыграл «Барселону» в третьем матче четвертьфинальной серии Евролиги и вышел в лидеры серии со счётом 2-1. Гости паркета с первой четверти завладели преимуществом, к первому перерыву поведя в счёте с преимуществом в шесть очков. Вторая четверть также осталась за «Анадолу Эфес», а к большому перерыву счёт на табло был 52:39 в пользу «Барселоны».



Вторая половина встречи превращалась в формальность, а в третьей четверти гости поставили точку во встрече, выиграв отрезок с перевесом в 14 очков. Заключительная десятиминутка также осталась за гостями. Итоговый счёт встречи — 102:68 (26:20, 26:19, 32:18, 18:11) в пользу гостей.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Шейн Ларкин, набравший 30 очков. Дабл-дабл оформил Брайант Данстон, на его счету 10 очков и 10 подборов. В составе хозяев 13 очков набрал Адам Ханга.