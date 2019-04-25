Хигинс — о победе над «Басконией»: вся игра была решающим моментом

Баскетболист ЦСКА Кори Хиггинс прокомментировал итоги третьего матча четвертьфинально серии Евролиги с «Басонией», который завершился победой ЦСКА со счётом 84:77. Московская команда ведёт в четвертьфинальной серии до трёх побед со счётом 2-1.



«Решающий момент? Думаю, вся игра была решающим моментом. Мы вышли с правильным настроем, мы знали, что будем сражаться. Несмотря на то, что у нас были хорошие и плохие моменты, все сделали шаг вперед и добавили борьбы. Это то, что сделало разницу.



Нандо был невероятен. Что в защите, что в нападении. Он придал нам сильный толчок, в конце концов. Вся команда сегодня что-то привнесла», — передаёт слова Кори Хиггинса корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.