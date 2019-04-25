Куртинайтис: недоволен командой и отношением игроков к делу в матче с «Енисеем»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (86:94).

«Поздравляю «Енисей» с победой. Они молодцы и боролись до конца. Харрисон провёл, наверное, лучший матч в карьере, но мы сами дали ему это сделать.

Я недоволен нашей командой и отношением игроков к делу. Я неоднократно говорил, что для нас нет неважных матчей, независимо от того, вторые мы или третьи. Если ты работаешь, то должен выполнять работу честно. Вчера не было ни командного духа, ни желания, ни чувства стыда перед баскетбольной общественностью. Нужно будет исправляться, собираться и готовиться к серии плей-офф.

Нам не хватило Тиммы, который является для нас своеобразным лакмусом. Он вытащил для нас несколько игр своим латышским характером, своим желанием «зажигал» всех, и сегодня такого игрока я на площадке не видел. Хочу попросить прощения у зрителей, которые очень хорошо нас поддерживали», — приводит слова Куртинайтиса пресс-служба «Химок».