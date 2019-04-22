Прифтис: взял бы в свою команду Новицки и Диамантидиса

— Можно первый вопрос будет связан с нашей работой? Вы признаете, что порой специально прячетесь от журналистов?

— Я понимаю, что не помогаю вашей работе — это то, что я хотел бы сказать в первую очередь. Хотел бы извиниться за это. Знаю, что общение с медиа — часть моей работы. Действительно, я, наверное, не очень дружелюбен с представителями СМИ. Мы регулярно говорим перед играми, после матчей на пресс-конференциях. Всегда при этом общаемся честно, говорим то, что хотим. Не скрываю, что, если есть возможность чего-то не говорить и не общаться, я ей пользуюсь. Это просто. Знаю, это не очень-то помогает вам. Но вот я делаю первый шаг сегодня (улыбается).

— Вы никогда не играли профессионально, а начинали тренерскую карьеру с работы в женских командах. Всё верно?

— В своей карьере я работал с двумя женскими командами. Кстати, в первой я встретил свою будущею жену. Так что женский баскетбол занимает особое место в моей жизни. Это был замечательный опыт. Считаю, что каждому тренеру нужно пройти его, чтобы лучше разбираться в баскетболе.

Женщины стараются следовать тем установкам, которые ты им даёшь. Придерживаться твоей философии. Но при этом таланта и возможностей там примерно столько же, сколько и в мужском баскетболе. Для меня, как для тренера, было неплохо посмотреть, как работают его схемы именно в женском баскетболе. Это помогает сделать шаг вперед в дальнейшей работе.

— Но мужской и женский баскетбол отличаются?

— Конечно, отличаются. Женщины думают иначе. Во время работы мне всегда приходилось помнить, что я мужчина, а они женщины. Нужно было контролировать свои и их эмоции. Хочу вам сказать, что женщины умнее мужчин. Последние экспрессивны в реакциях и более требовательны. Сама игра, наверное, не имеет больших отличий, но вот именно подходы, построение отношений отличаются коренным образом.

— Как много матчей российского женского чемпионата вы выдели? В «Баскет-холле» рядом с вами играет женская «Казаночка».

— Буду честным, я знаю про российский женский чемпионат. Знаю, что он сильный. Но после того периода в моей жизни, когда я работал в женских командах, я не смотрю их матчи. Очень-очень мало. Могу посмотреть какой-то момент, не более.

Магия какая-то! УНИКС опять победил ЦСКА Казанцы играли на выезде без двух лидеров, но это им не помешало. Теперь судьба первого места в регулярке в их руках.

— Расскажите о своём решении переехать в Россию. Это было сложно?

— Прежде всего, я очень горд и рад быть в этой команде. Хочу поблагодарить Казань и лично мистера Богачёва за то, что доверились мне. Случилось то, чего я сам хотел. УНИКС — стабильная команда. За последние пять лет в ней было всего два тренера. Предыдущий тренер работал здесь три года. А это мой второй сезон. Я очень рад быть здесь. Да, это новый опыт для меня с точки зрения быта, но жизнь на площадке, по сути, везде одинакова. Везде два кольца, одинаковые правила, те же игроки. Большую часть жизни я провожу на площадке, так что всё отлично.

— Кажется, что болельщики полюбили вас. А вы чувствуете их любовь?

— Послушайте, сначала мне нужно сразу сказать, что Россия — это не Греция, я говорю про отличия людей. Я имею честь жить здесь и чувствую уважение людей. Не буду говорить, что они любят меня, но уважение присутствует. Но давайте будем честны, люди здесь менее экспрессивны, чем в Греции. Это касается как позитивных, так и негативных моментов. Мне приятно, как меня приняли. Болельщики УНИКСа — часть моей жизни. Они неравнодушны к тому, что происходит на площадке.

— УНИКС — самая возрастная команда Единой лиги ВТБ. Самому молодому игроку, который регулярно выходит на паркет, — идёт 26-й год, и это Артём Клименко. Вам не кажется, что баскетбол — это всё-таки игра для более молодых ребят?

— Да, в нашей команде собраны опытные игроки. В частности, есть немало тех, кому больше или около 30 лет. Моё личное мнение — в дальнейшем мы должны больше внимания уделять молодёжи. Особенно российским игрокам, таким как Артём Клименко. Это необходимо, чтобы выстроить костяк для будущего. Я очень рад, что Артём появился в нашей команде. Вижу его прогресс и это меня лично очень радует.

Убеждён, что УНИКС должен стараться давать возможность проявить себя молодежи в таком непростом чемпионате. История с Клименко показывает, что мы должны двигаться в этом направлении.

— В прошлом сезоне УНИКС был невероятен. Но поражение в Еврокубке и два проигранных матча в «Финале четырёх» Единой лиги ВТБ, кажется, всё перечеркнули. Что пошло не так?

— В прошлом году мы проиграли два матча в «Финале четырёх», и это был, пожалуй, один из самых сложных уик-эндов в году. Вообще мы проигрывали не так много, но концовка действительно получилась не из лучших.

Мы отдали много сил для борьбы в матче против «Химок» и сражались на равных. Мне вряд ли удастся сказать что-то новое, но наша работа очень сильно завязана на эмоциях. Когда ты сильно расстроен или, напротив, вдохновлён, это напрямую влияет на результат. Я не ищу оправданий, но после матча с «Химками» каждый из членов команды был сильно огорчён. Мы были близки к победе в полуфинале.

Конечно, быть третьими в такой лиге как Единая лига ВТБ — это почётно. Но мы мечтали о путевке в Евролигу, жили этой идеей и были очень близки к осуществлению мечты. Думаю, ночью после матча никто не уснул. «Зенит» же в матче за третье место показал все свои снайперские таланты. Мы же не показали той игры, которую должны были. Так что да, концовка прошлого сезона получилось печальной. И смазала картину от всего сезона, потому что, как ни крути, итоговый результат очень важен.

— Антон Понкрашов — одна из самых ярких частей вашей команды. Иногда его яркость проявляется за пределами паркета. Он хочет на Матч звёзд и пишет в Twitter, просит в Instagram Андрея Кириленко взять его тренером юниорской сборной. На вашей работе его яркость как-то сказывается?

— Антон — очень экспрессивный человек. За этой его экспрессией нужно увидеть абсолютно нормального человека, с отличным характером. Конечно, не стоит делать выводы о человеке исходя из его активности в социальных сетях и каких-то заявлениях. Когда ты общаешься с ним лично, ты все понимаешь.

Как игрок, он очень универсальный. На мой взгляд, он может играть сразу на четырёх позициях. В этом сезоне у нас были проблемы с травмами, и ему приходилось играть на четвёртом номере. Он отличный разыгрывающий, который может играть как второго, так и третьего номера. Он очень хорошо понимает игру, и вам не надо тратить много времени, чтобы объяснить ему, как нужно действовать в каждой из позиций. Он знает комбинации для всех позиций. Это отличное оружие для любого тренера. Особенно в ситуации, когда ты имеешь проблемы с составом.

— А тренер из него, как думаете, получится хороший?

— Вы спрашиваете меня, какой он тренер. А ведь мы неоднократно проводили мероприятия для детей вместе. Клуб иногда проводит мастер-классы, а иногда мы просто занимаемся с детишками разных возрастов. Я вижу, как Антон работает и выкладывается на таких мероприятиях. Он очень хороший тренер. И я верю, что он может вырасти в классного специалиста. У него очень хороший контакт с детишками. Я знаю, насколько он умный как игрок, он всегда знает, что происходит и будет происходить на площадке. Конечно, работа тренера — это не только эти вещи.

Даже сейчас я могу сказать, что он иногда является моим ассистентом. Такие тренеры, как я, нуждаются в помощи профессиональных игроков, выступающих на высоком уровне. Такие помощники понимают, как думают игроки, что происходит в раздевалке и вообще их присутствие в тренерском штабе помогает развитию клуба.

Вообще, я уверен, что если Антона когда-то назначат тренером юниорской команды, то это может пойти на пользу не только ему лично, а даже Федерации баскетбола, которая получит потенциально отличного специалиста.

— Что вы сказали Антону после инцидента в концовке матча с ЦСКА?

— После матча с ЦСКА у меня был разговор с Антоном по поводу инцидента с последним владением. Мы играем для болельщиков и должны контролировать свои эмоции. Игра была великолепная, а мы закончили её самым плохим способом. Мы должны были избежать подобной ситуации. Да, там вроде бы был диалог между Антоном и игроком ЦСКА перед началом его действий. На самом деле неважно, что они говорили в разговоре. Я считаю, он не должен был идти в проход и пытаться забить. Это конец матча. Надо расслабиться, поблагодарить друг друга и идти дальше.

Мы стараемся быть честными. Такие стычки, как в матчах с ЦСКА и «Зенитом», не то, чего бы мы хотели. Мы должны избегать таких инцидентов. Они не красят ни нас, ни наших соперников. Это не очень приятная и правильная картина для болельщиков, особенно для детей.

— Если бы у вас была возможность взять любого игрока в свою команду, кто бы это был?

— Это сложный вопрос (улыбается). Если говорить о российском игроке, то это Андрей Кириленко. Очень универсальный баскетболист. Он умел очень многое. Очень атлетичный и много сделал для российского баскетбола как игрок.

— А если брать чуть шире, и можно было бы выбирать из любого баскетболиста в мире?

— Во всём мире? Мне очень импонирует игра Дирка Новицки. Он так же универсален и очень стабилен на протяжении всей своей карьеры. Я очень люблю командный баскетбол, а он всегда был частью команды и никогда не старался брать на себя больше, чем может потянуть.

Он и есть «Даллас». Трибьют Дирку Новицки Великий немец уходит, навсегда изменив НБА.

Если брать мою страну, то я бы еще назвал Димитриса Диамантидиса. Он поменял мышление игроков и болельщиков. Показал, как можно быть невероятно полезным, не набирая очков. Он уникален в своём роде. Порой мы забываем, что можно приносить пользу не только набранными очками. Мне посчастливилось работать с ним в национальной сборной и немного в «Панатинаикосе». Это мечта для любого тренера.