Объединённая лига европейского баскетбола (УЛЕБ) выступила против предложенного календаря Евролиги. Новый календарь был представлен после того, как Евролига утвердила расширение числа участников до 18 команд.

«УЛЕБ просит, чтобы между сторонами вёлся более прозрачный диалог, он необходим для более качественного взаимодействия. Во время собрания было представлено слишком мало информации. Мнение УЛЕБ и членов лиги во время обсуждения календаря так и не спросили.

Предложенные изменения, предполагающие более раннее начало и более позднее окончание сезона, делают подготовку календарей внутренних чемпионатов крайне сложной. Интересы национальных чемпионатов поставлены под угрозу», — говорится в обращении УЛЕБ.