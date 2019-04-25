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«Фенербахче» обыграл «Жальгирис» и стал участником «Финала четырёх» Евролиги

«Фенербахче» обыграл «Жальгирис» и стал участником «Финала четырёх» Евролиги
Баскетбол / Евролига

В Каунасе завершилась четвёртая встреча четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги между «Жальгирисом» и «Фенербахче».

Команда из Литвы крайне неудачно начала встречу и уже после первой четверти уступала соперникам 14 очков — 16:30. Во второй десятиминутке «Жальгирис» немного исправил ситуацию, сократив отставание до 8 очков — 41:49. После большого перерыва «Фенербахче» снова перехватил инициативу и удерживал её вплоть до финальной сирены, что помогло стамбульцам оформить победу со счётом 99:82.

Самым результативным в составе победителей стал Али Мухаммед, известный также как Бобби Диксон, на счету американца 25 очков. Дабл-дабл из 15 очков и 10 передач оформил Костас Слукас. У «Жальгириса» 25 очков в актив записал Брендон Дэвис.

Эта победа позволила «Фенербахче» закрыть серию плей-офф со счётом 3:1 и стать вторым участником «Финала четырёх» Евролиги. Ранее путёвку в финал турнира себе обеспечил мадридский «Реал».

Евролига. 1/4 финала. 4-й матч
25 апреля 2019, четверг. 20:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
82 : 99
(16:30, 25:19, 20:23, 21:27)
Фенербахче
Стамбул, Турция
Жальгирис: Дэвис - 25, Уолтерс - 18, Уайт - 7, Григонис - 7, Уолкап - 6, Милакнис - 6, Вестерманн - 5, Улановас - 4, Томпсон - 2, Йокубайтис - 2, Янкунас, Каваляускас
Фенербахче: Мухаммед - 25, Слукас - 15, Веселы - 12, Грин - 11, Гудурич - 11, Датоме - 9, Мелли - 6, Махмутоглу - 6, Дювериоглу - 4, Эрсек, Биберович, Гюлер
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