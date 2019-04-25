«Фенербахче» обыграл «Жальгирис» и стал участником «Финала четырёх» Евролиги

В Каунасе завершилась четвёртая встреча четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги между «Жальгирисом» и «Фенербахче».

Команда из Литвы крайне неудачно начала встречу и уже после первой четверти уступала соперникам 14 очков — 16:30. Во второй десятиминутке «Жальгирис» немного исправил ситуацию, сократив отставание до 8 очков — 41:49. После большого перерыва «Фенербахче» снова перехватил инициативу и удерживал её вплоть до финальной сирены, что помогло стамбульцам оформить победу со счётом 99:82.

Самым результативным в составе победителей стал Али Мухаммед, известный также как Бобби Диксон, на счету американца 25 очков. Дабл-дабл из 15 очков и 10 передач оформил Костас Слукас. У «Жальгириса» 25 очков в актив записал Брендон Дэвис.

Эта победа позволила «Фенербахче» закрыть серию плей-офф со счётом 3:1 и стать вторым участником «Финала четырёх» Евролиги. Ранее путёвку в финал турнира себе обеспечил мадридский «Реал».