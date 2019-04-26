Эффектный бросок, шикарная передача и каскад финтов Йокича – в топ-5 дня в НБА

Эффектный трёхочковый без прыжка центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича через руки соперника, а также его же феерический каскад финтов с разворотом на 360 градусов под кольцом и шикарная передача не глядя под щит Торри Крэйгу, вколотившему мощный «гвоздь», сокрушительный данк двумя руками мощного форварда «Сан-Антонио Спёрс» Ламаркуса Олдриджа после сольного прохода от трёхочковой дуги и роскошное добивание сверху двумя руками центрового «Денвера» Мэйсона Пламли оказались среди лучших моментов единственного матча минувшего игрового дня первого раунда плей-офф НБА.



Встреча завершилась домашней победой «Сан-Антонио» 120:113. После него счёт в серии до четырёх побед стал равным — 3-3.

Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги в YouTube.