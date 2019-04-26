Перасович: «Баскония» показала, что может конкурировать с ЦСКА

Сегодня, 26 апреля, в Витории состоится четвёртый матч четвертьфинальной серии плей-офф, в котором «Баскония» примет ЦСКА. В преддверии очередного противостояния ожиданиями от него поделился наставник испанской команды Велимир Перасович.

«В последних встречах мы показали, что можем конкурировать с ЦСКА. Конечно, мы не будем сдаваться. Попробуем победить и вернуть серию в Москву. Чтобы нанести поражение ЦСКА, нам нужно сыграть очень солидный матч», — приводит слова специалиста Eurohoops.

На данный момент счёт в серии «Баскония» — ЦСКА 2:1 в пользу «армейцев». В случае победы в предстоящей игре подопечные Итудиса обеспечат себе выход в «Финал четырёх». Если же в серии понадобится пятый матч, он состоится 30 апреля в Москве.