Рубио не уверен, что останется в «Юте»

Разыгрывающий защитник «Юты Джаз» Рики Рубио не уверен, что он продолжит карьеру в команде из Солт-Лейк-Сити и в следующем сезоне.

«Многие друзья спрашивают меня о будущем, но у меня нет представления о том, куда я пойду дальше. Многое зависит от того, нужны ли будут другим командам разыгрывающие. Когда придёт время, я смогу об этом подумать и взвесить варианты, куда мне двигаться дальше. В любом случае буду искать лучшие возможности для себя, тренера и команды. Хочу быть счастливым и найти для этого лучшую ситуацию», — приводит слова испанца Clutch Points.

Рики Рубио в регулярном чемпионате принял участие в 68 матчах, набирая в них 12,7 очка, собирая 3,6 подбора и совершая 6,1 передачи в среднем.