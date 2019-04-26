«Кливленд» проведёт собеседование с Бикерстаффом

Руководство «Кливленд Кавальерс» продолжает поиски нового главного тренера команды. Ожидается, что уже на следующей неделе руководство команды из Огайо проведёт собеседование с экс-тренером «Мемфис Гриззлиз» Джей Би Бикерстаффом, сообщает Rotoworld.

Бикерстафф был уволен с поста главного тренера «Мемфиса» по завершении регулярного чемпионата. Коллектив из Теннесии по итогам сезона не смог пробиться в плей-офф, одержав 33 победы при 49 поражениях. Всего Бикерстафф в НБА провёл 216 матчей на посту главного тренера команд и сумел одержать в них 85 побед при 131 поражении. До работы в «Мемфисе» он возглавлял «Хьюстон Рокетс».

Напомним, что «Кливленд Кавальерс» остался без рулевого также по завершении регулярного чемпионата. Руководство клуба уволило с поста главного тренера Ларри Дрю.