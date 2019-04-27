В 1/2 финала Западной конференции «Голден Стэйт» сыграет с «Хьюстоном»

Определилась очередная пара второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Это стало известно после того, как «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде нанёс поражение «Лос-Анджелес Клипперс» (129:110) и выиграл серию со счётом 4-2. В полуфинале Западной конференции «воины» встретятся с «Хьюстон Рокетс», которые отдали «Юте Джаз» только одну встречу. Первая игра запланирована на 29 апреля.

В прошлом плей-офф эти команды встретились в финале Западной конференции. «Уорриорз» взяли верх в семи матчах. В регулярном сезоне-2018/19 «ракетчики» выиграли три очных матча из четырёх.

В другом полуфинале Западной конференции «Портленд Трэйл Блэйзерс» сыграет с победителем противостояния «Денвер Наггетс» — «Сан-Антонио Спёрс (3-3).

На Востоке «Милуоки Бакс» сыграет с «Бостон Селтикс», «Торонто Рэпторс» — с «Филадельфией Сиксерс».