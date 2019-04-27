Дж. Смит: УНИКС использует поражение от «Пармы» как мотивацию перед плей-офф

Защитник УНИКСа Джамар Смит поделился ожиданиями от заключительной части регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, отметив, что недавнее поражение от «Пармы» поможет коллективу собраться перед плей-офф.

«Очень рады, что регулярная часть сезона подходит к концу и мы можем финишировать на втором месте. Мы до сих пор немного разочарованы проигрышем в матче с «Пармой», но можем использовать это как мотивацию перед стартом плей-офф», — приводит слова американца официальный сайт казанского клуба.

В свою очередь, главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис поделился мыслями о заключительной встрече регулярки, которую УНИКС 28 апреля проведёт в Польше с «Зеленой Гурой».

«Это последняя игра регулярной части чемпионата. И мы должны выйти на неё с серьёзным настроем, играть сконцентрированно, с должной отдачей, чтобы выиграть последний матч перед плей-офф», — сказал специалист.